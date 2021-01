L'objectif de l'expédition océanographique South West Indian Geotraces Section (SWINGS du 11 janvier au 8 mars 2021), à bord du Marion Dufresne II, connexe de MAP-OI, réside dans l'accès à une meilleure compréhension du rôle de l'océan Austral dans la régulation du climat, notamment dans la séquestration du CO2 atmosphérique, et la manière dont des éléments chimiques essentiels à ce stockage sont apportés, transportés et transformés par les océans (Photo Fred Planchon / UBO-LEMAR)

Swings est le fait d’une équipe, placée sous l’égide de deux chercheuses du CNRS, qui rassemble un important pool scientifiques - une quarantaine de chercheurs de Sorbonne Université, de l’Université Toulouse III, Paul Sabatier, de l’Université de Bretagne Occidentale et d’Aix-Marseille Université – et parcourra, l’océan Austral pendant deux mois ; cet océan, qui entoure le continent antarctique, au sud des océans Atlantique, Pacifique et Indien, s’impose comme une région lointaine, agitée, difficile à explorer. Il joue un rôle important mais complexe pour le captage et le stockage du CO2 atmosphérique.

De nombreux facteurs sont en effet à prendre en compte, de l’activité biologique (la photosynthèse en surface, " l’export " de matière carbonée vers les abysses, sa séquestration dans les sédiments) à la circulation océanique.

Appréhender ces processus nécessite de les quantifier, ce qui est possible grâce à la mesure d’éléments dits " géochimiques " (silice, nitrate, fer, zinc, mais aussi par exemple thorium, radium et terres rares). La grande majorité de ces " traceurs " sont présents en concentrations infimes dans l'eau de mer.

L’expédition océanographique Swings s’inscrit dans le programme mondial Geotraces qui construit depuis 2010 un atlas chimique des océans, compilant notamment les données décrivant les cycles biogéochimiques de ces éléments " traceurs " et de leurs isotopes dans les différents océans du globe.

C’est la première fois qu’une campagne en mer aussi détaillée que Swings est menée dans l’océan Austral. Son objectif est de déterminer l'origine (atmosphérique, sédimentaire, hydrothermale, etc.) de ces éléments dont certains exercent un rôle crucial dans l'activité photosynthétique du phytoplancton (le fer et le zinc par exemple). Les scientifiques étudieront notamment leurs transformations physique, chimique et biologique, à toutes les profondeurs de l’océan Austral ainsi que leur devenir in fine : descente dans les abysses et stockage dans les sédiments.

- La coopération scientifique est au cœur de cette expédition -

L’équipe effectuera notamment des carottages le long de la côte sud-africaine, autour des îles Marion, Crozet et Kerguelen et dans des zones plus profondes. La très faible teneur en éléments chimiques recherchés dans l’océan rend leur analyse ardue, les échantillons prélevés devant être protégés de toutes contaminations venant de la rouille et des cheminées du bateau voire des scientifiques en personne eux- mêmes.

Outre les scientifiques du projet Swings, l’équipe du service d'observation OISO, qui évalue la part de CO2 issue des émissions anthropiques et l’acidification des eaux qui en résulte, embarquera sur le Marion Dufresne II durant cette expédition. Un autre programme de suivi temporel de données, THEMISTO, est prévu pour étudier les écosystèmes de haute-mer. Enfin, un troisième projet MAP-OI s’appuiera sur la plateforme du navire pour effectuer, entre autres, des mesures physiques de la distribution des aérosols et de gaz traces pendant trois ans. La coopération scientifique est ainsi au cœur de cette nouvelle expédition, avec ces trois projets complémentaires des objectifs de Swings.

Lire aussi : Le "Mar Duf " : un nouvel observatoire atmosphérique et biologique marin

Cette expédition a été financée par l’ANR, par la Flotte océanique française opérée par l’Ifremer, par l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS et par l’école universitaire de recherche IsBlue. Elle est soutenue par l’université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et l’Université de Bretagne Occidentale.

• Les laboratoires impliqués dans le projet Swings

- Laboratoire des sciences de l'environnement marin (CNRS/Ifremer/IRD/Université de Bretagne occidentale)

- Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (CNRS/Cnes/IRD/Université Toulouse III - Paul Sabatier)

- Laboratoire de météorologie dynamique (CNRS/ENS-PSL/École polytechnique-Institut Polytechnique de Paris/Sorbonne Université)

- Laboratoire d'océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques (CNRS/IRD/MNHN/Sorbonne Université).

- Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement (CNRS/Inrae/IRD/Aix-Marseille Université)

- Laboratoire d'océanographie microbienne (CNRS/Sorbonne Université)

- Institut méditerranéen d'océanologie (CNRS/IRD/Université de Toulon/Aix-Marseille Université)

- Laboratoire Climat, environnement, couplages et incertitudes (CNRS/Cerfacs)

- Division technique de l'INSU du CNRS



