Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Poste de La Réunion a installé à la Cité du Volcan, un bureau de poste temporaire les 8 et 9 janvier, pour permettre au public et aux philatélistes de découvrir en avant-première son nouveau bloc de timbres collector "Oiseaux des îles". Cette série émise dans la catégorie "Faune et Flore" met en lumière quatre espèces d'oiseaux en danger en France. A La Réunion, c'est le tuit-tuit qui est à l'honneur. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Poste. (Photo : La Poste)

