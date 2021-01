Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

La Réunion est l'une des régions les plus touchées par la précarité. La labellisation par l'Etat de points conseil budget (PCB) figure parmi les mesures phares de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ces points conseil sont des structures d'accueil inconditionnelles destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires. Ils ont pour but de prévenir le surendettement et de favoriser l'éducation budgétaire. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration préfecture rb/www.ipreunion.com)

La Réunion est l'une des régions les plus touchées par la précarité. La labellisation par l'Etat de points conseil budget (PCB) figure parmi les mesures phares de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ces points conseil sont des structures d'accueil inconditionnelles destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires. Ils ont pour but de prévenir le surendettement et de favoriser l'éducation budgétaire. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration préfecture rb/www.ipreunion.com)