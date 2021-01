Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

On connaissait le mois sans alcool, le mois sans tabac... eh bien pour commencer 2021 on vous propose de découvrir le "januhairy", le mois sans se raser et s'épiler. Le terme combine les mots "january" (janvier en anglais) et "hairy" qui veut dire poilu. Alors, prêt.e à relever le défi ? (Photo AFP)

