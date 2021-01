BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 9 janvier 2021



- Mois sans alcool : "s'en priver libère le foie !"

- "Tyinbo", le nouveau titre de Christine Salem qui parle des violences conjugales

- Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : les cheveux de Marlène, un burger spécial, la NRL tournée en dérision, au poil

- Au Pakistan, le trafic de faucons alimenté par la demande des pays du Golfe

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour commencer le week-end

Mois sans alcool : "s'en priver libère le foie !"

Le "dry january" vous connaissez ? Appelé en français "janvier sans alcool", il consiste à se priver de toute boisson alcoolisée jusqu'en février, pour se remettre des fêtes. Il s'accompagne parfois d'un jeûne total ou partiel pour reposer un peu son foie. Mais changer son alimentation du jour au lendemain, après avoir consommé alcool et nourriture en grande quantité pendant des jours, est-ce une bonne idée ? Oui, nous répond le nutritionniste Fridor Funteu, à condition de bien s'organiser.

"Tyinbo", le nouveau titre de Christine Salem qui parle des violences conjugales

La chanteuse réunionnaise Christine Salem prépare la sortie de son nouvel album intitulé "Mersi", prévu dans les bacs le 29 janvier prochain. Sa chanson "Tyinbo" est d'ores et déjà disponible sur YouTube. Dans ce titre, elle évoque le sujet douloureux des violences conjugales. On la voit dans son clip à dos de cheval parcourir la ville de Saint-Denis, bientôt suivie par de nombreuses femmes.

Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : les cheveux de Marlène, un burger spécial, la NRL tournée en dérision, au poil

Cette semaine on parle coiffure, fast-food, Nouvelle route du littoral, téléréalité et poils... tout un programme. Des cheveux de Marlène Schiappa qui ont changé aux Anges de la téléréalité qui participent au chantier de la NRL en passant par Burger King qui présente un (faux) sandwich au bon goût de 2020, il y avait de quoi faire en cette première semaine de 2021 côté infos insolites. Choisissez votre préférée, on refait le point sur ce qui a animé les réseaux sociaux ces derniers jours.

Au Pakistan, le trafic de faucons alimenté par la demande des pays du Golfe

Muhammad Rafiq était adolescent quand il a appris à attraper au Pakistan des oiseaux vivants. Un talent qui a fait sa fortune, car la demande en faucons des pays du Golfe ne s'est jamais démentie, même celle pour les espèces menacées.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du beau temps pour commencer le week-end

Matante Rosina a pris soin de regarder à la fois dans sa tasse de café et dans le fond de son jardin. elle a vu que le temps sera plutôt beau ce samedi 9 janvier 2021. Matante dit qu'il y aura quelques petits averses mais rien de très conséquent. C'est vrai chez vous ?