La chanteuse réunionnaise Christine Salem prépare la sortie de son nouvel album intitulé "Mersi", prévu dans les bacs le 29 janvier prochain. Sa chanson "Tyinbo" est d'ores et déjà disponible sur YouTube. Dans ce titre, elle évoque le sujet douloureux des violences conjugales. On la voit dans son clip à dos de cheval parcourir la ville de Saint-Denis, bientôt suivie par de nombreuses femmes. (Photo : capture d'écran YouTube / Christine Salem)

"Tyinbo", c'est la nouvelle chanson de Christine Salem, disponible sur internet. La chanteuse de maloya a dévoilé son nouveau titre sur Franceinfo, dans lequel elle parle des violences faites aux femmes. Un titre qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes selon l'artiste. Cette chanson sort en attendant son nouvel album, "Mersi", prévu le 29 janvier 2021.

Dans son clip, la chanteuse est à cheval et se promène dans les différents quartiers de Saint-Denis avant de finir rue de Paris, suivie par des dizaines de femmes et d'enfants qui défilent.

Regardez, écoutez :

On estime que près d'une Réunionnaise en couple sur six serait victime de violences conjugales. Une étude publiée en novembre 2020 révèle qu'à La Réunion, 15% des femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoints. A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes le 25 novembre, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, avait indiqué vouloir renforcer la lutte contre les violences et l'aide aux victimes.

