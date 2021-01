Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Cette semaine on parle coiffure, fast-food, Nouvelle route du littoral, téléréalité et poils... tout un programme. Des cheveux de Marlène Schiappa qui ont changé aux Anges de la téléréalité qui participent au chantier de la NRL en passant par Burger King qui présente un (faux) sandwich au bon goût de 2020, il y avait de quoi faire en cette première semaine de 2021 côté infos insolites. Choisissez votre préférée, on refait le point sur ce qui a animé les réseaux sociaux ces derniers jours.

