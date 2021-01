Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2021 sur Imaz Press



Le Marion Dufresne, ou "Mar Duf", que les Réunionnais connaissent bien pour ses missions de ravitaillement des Terres australes & antarctiques françaises (TAAF), vient de revenir à La Réunion. Il avait a quitté l'île le 6 décembre dernier, pour faire escale à Tromelin avant de mettre le cap sur les terres australes, est aujourd'hui un cargo-mixte spécialisé dont la vocation scientifique est renforcée pour 4 ans par un observatoire atmospheìrique et biologique marin, par la grâce du programme de recherche MAP-OI, initié par Pierre Tulet, directeur de recherche au CNRS, et précédent directeur du Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones

Frontières fermées, rapatriement, confinement... L'année 2020 n'a pas été synonyme de grande vadrouille. En 2021 la situation sanitaire n'est pas beaucoup plus claire et beaucoup de pays restent encore fermés aux touristes. Comment voyager en période Covid ? Où aller au départ de La Réunion ? Imaz Press fait le point sur ce qu'il est possible de faire, ou pas

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera officiellement le 15 janvier 2021 à La Réunion, difficile d'affirmer qu'elle suscite un véritable engouement auprès de ses habitants. Doutes, interrogations et peurs émanent de la population quant à l'idée de se faire vacciner. Certaines personnes se veulent même catégoriques sur la question : pour elles, ce sera "non".

L'Insee vient de publier son dernier bilan sur la mortalité en France pour la fin de l'année 2020. Si entre le 1er septembre et le 21 décembre 2020, la moyenne nationale affiche 16% de décès en plus qu'en 2019, il n'en est rien à La Réunion. Au contraire, la mortalité dans le département est en baisse de -3,4%. L'île, contrairement à l'Hexagone, a été globalement épargnée lors de la seconde vague de Covid-19.

Depuis plusieurs jours, la Covid-19 frappe durement la plus petite île de l'Union des Comores, Mohéli. Le nombre de cas explose et le variant sud-africain du virus pourrait en être la cause. Six décès ont été enregistrés depuis le 3 janvier et 99 nouveaux cas ont été détectés. La situation, préoccupante, inquiète les autorités de santé jusqu'à Mayotte. Et tout ceci se déroule à nos portes.