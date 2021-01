BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 10 janvier 2021



Il a 26 ans, il vit au Tampon et il est passionné d'histoire : Florent Turpin est l'auteur de la page Facebook "Culture réunionnaise pour tous". Créée en septembre 2019, elle compte plus de 14.000 abonné.e.s, toutes et tous avides des anecdotes de Florent sur l'histoire de La Réunion. Une belle pépite, ponctuée de photographies en noir et blanc, d'anciennes gravures, mais aussi de présentations des plantes de l'île.

Une nouvelle population de baleines bleues a été identifiée dans l'océan Indien. En 2017, des biologistes marins ont détecté des sons inhabituels au large de Madagascar, et dans la mer d'Oman. Trois ans plus tard, les résultats sont disponibles : ces chants sont ceux d'une population de baleines bleues qui était jusqu'ici inconnue. D'après l'association Globice, l'hypothèse d'une migration de ces baleines bleues vers l'île de la Réunion n'est pas impossible.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2021 sur Imaz Press



* Lundi 4 janvier - Le "Mar Duf " : un nouvel observatoire atmosphérique et biologique marin

* Mardi 5 janvier - Covid-19 : 2021 ne sera pas l'année du voyage

* Mercredi 6 janvier - Covid-19 : Le vaccin n'arrive pas en terrain conquis

* Jeudi 7 janvier - Mortalité fin 2020 : en hausse en Métropole, en baisse à La Réunion

* Vendredi 8 janvier - Comores : l'île de Mohéli frappée de plein fouet par la Covid-19

En tentant la périlleuse traversée vers l'archipel voisin de Trinité-et-Tobago, nombre de Vénézuéliens rêvent de laisser derrière eux un pays en crise. Mais d'autres cherchent d'abord à acheter à manger à meilleur marché, au risque d'y perdre la vie. Plus d'une centaine de migrants ont péri depuis 2018 en tentant de rejoindre Trinité, une des deux îles de ce pays insulaire de 1,3 million d'habitants situé juste en face des côtes du nord-est du Venezuela.

Matante Rosina ne fera pas de lessive ce dimanche 10 janvier 2021. Elle a vu dans le fond de son jardin qu'il y aura des nuages et de la pluie. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura du vent et que la mer sera agitée. Et comment se passent les choses près de chez vous ?