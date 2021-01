Alors que le système Danilo se trouvait à environ 500 km des côtes réunionnaises ce dimanche 10 janvier 2021, aux alentours de 11h, la préfecture tient à ce que les habitants de l'île restent informés et vigilants. Elle a ainsi décidé de maintenir le niveau de pré-alerte jaune cyclonique, établi depuis le 9 janvier dernier. Le passage du système dépressionnaire à proximité de La Réunion est prévu dans la nuit de lundi à mardi d'après Météo France. Ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Le système dépressionnaire tropical, dénommé Danilo, évolue actuellement vers l'Ouest-Sud-Ouest en direction de La Réunion. Son passage à proximité ou sur La Réunion est prévu dans la nuit de lundi à mardi. Si son intensité à ce moment-là est soumise à une petite incertitude, l’option la plus probable est aujourd’hui le passage d’un système de faible intensité. Le niveau de pré-alerte jaune cyclonique reste donc maintenu.

Les prévisions de Météo France favorisent donc l’hypothèse d’un passage au nord de l’île ce qui occasionnerait une dégradation du temps avec de possibles fortes pluies et des rafales sur les secteurs exposés, notamment sur le relief. Si la situation ne justifie pas le déclenchement du " niveau d’alerte orange cyclonique " du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones, le préfet de La Réunion appelle néanmoins les Réunionnaises et les Réunionnais à une grande vigilance notamment en limitant leurs déplacements et en évitant les abords des cours d’eau et du littoral.

Pour ceux qui doivent circuler, il convient donc d’être extrêmement prudents sur les routes en adaptant sa conduite (limiter sa vitesse, allumer les feux et augmenter les distances de sécurité).

A ce stade, il est recommandé de :

- Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;

- Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer qui se poursuivraient au-delà du mardi ;

- Les centres d’accueil de mineurs (centres aérés, centres de loisirs…) doivent suspendre toutes sorties imposant des déplacements extérieurs ;

- Ne pas franchir, à pied ou en voiture les ravines ou les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement ainsi que les radiers inondés ;

- Faire attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l’arrêt des pluies ;

- Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

- Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;

- Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.

Pour en savoir plus sur les niveaux d’alerte cyclonique, consultez le site de la préfecture : www.reunion.gouv.fr."

