Les gendarmes font état de 14 infractions dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Saint-Paul au niveau de la Grotte des premiers Français à Saint-Paul. Ils sont intervenus en raison de tapage. Quatre conduites sous l'emprise d'alcool ont été recensées. Les policiers, eux, ont relevé 23 infractions dont 10 délits. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie et celui de la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Du côté des gendarmes

FAIT PARTICULIER.

Durant la nuit de vendredi à samedi , de 22 à 2 heures, les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul renforcés par les motocyclistes de l'EDSR, ont procédé au niveau de la Grotte du peuplement sur la RN 1 A commune de Saint-Paul au contrôle des nuisances et addictions. 14 infractions ont été relevées parmi lesquelles 4 conduites sous emprise de produits stupéfiants, 4 conduites sous emprise alcool avec des taux contraventionnels, 2 défauts de contrôle technique, 1 échappement bruyant, 1 plaque immatriculation non réglementaire et 1 certificat immatriculation non muté. 4 automobilistes ont laissé leur permis de conduire aux gendarmes.

BILAN SECURITE ROUTIERE EDSR DU 09 au 10 JANVIER.

A l'occasion du week-end prolongé, les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont orienté leur action sur la lutte contre les infractions graves génératrices d'accidents.

NOMBRE DE SERVICES : 24

NOMBRE D INFRACTIONS : 157

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 17

NOMBRE D IMMOBILISATION MISE EN FOURRIERE : 1

NOMBRE D'ALCOOLEMIE : 8 DONT 1 DELICTUELLE 0.53 MGL

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPEFIANT : 15

NOMBRE DE DEFAUT D ASSURANCE : 4

NOMBRE DE VITESSE : 17 VITESSES AVEC INTERCEPTION DONT 1 SUPERIEURE A 40 ET 74 RELEVEES PAR CONTROLE SANCTION AUTOMATISÉ

NOMBRE NON PORT CEINTURE : 12

NOMBRE USAGE TELEPHONE / DISTRACTEUR : 7

NOMBRE NON PORT CASQUE PROTECTION : 6

NOMBRE NON PORT DE GANTS : 2

NOMBRE FRANCHISSEMENT LIGNE CONTINUE : 2

NOMBRE CIRCULATION EN SENS INTERDIT : 1

NOMBRE PLAQUE IMMATRICULATION NON CONFORME : 6

NOMBRE EMISSION FUMEE : 1

• Du côté de la police

- Les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 6 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 08 au 10 janvier 2021 permettant de relever 23 infractions soit 10 délits dont :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 01 (taux de 0,54 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 03

- refus d'obtempérer : 01

31 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 13 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 03

- défaut de port de casque : 01

- défaut de contrôle technique : 04

- autres : 5