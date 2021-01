BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 11 janvier 2021



- Joé Bédier et sa famille agressés : bad buzz pour les Anges de la téléréalité

- Danilo passera à La Réunion dans la nuit et apportera la pluie

- Encore un coup dur pour la NRL : l'autorisation d'exploiter la carrière de Bois Blanc est annulée

- Covid-19 - les Seychelles commencent leur campagne de vaccination

- Saint-Denis : une marche "pour la vérité" organisée en hommage à Miguel Kameini

- Etang-Salé : un relais pédestre sur piste au stade du Centenaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses à prévoir

Joé Bédier et sa famille agressés : bad buzz pour les Anges de la téléréalité

Trois participants de l'émission les Ange de la téléréalité ont été interpellés par la police ce dimanche après-midi 10 janvier 2021. Leur interpellation a fait suite à une violente altercation qui les a opposé à plusieurs clients de l'hôtel Mercure Créolia Saint-Denis, dont le maire de Saint-André et sa famille. L'agression a été condamnée par le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, et plusieurs personnalités politiques. L'arrêt immédiat dur tournage de l'émission est réclamée. L'affaire a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes s'indignent du comportement de "ces démons" et leur demandent de "retourner chez eux". Jusque tard dans la soirée, des dizaines de personnes étaient rassemblés devant le commissariat Malartic (Saint-Denis) où se trouvaient les trois agresseurs présumés

Danilo passera à La Réunion dans la nuit et apportera la pluie

Très affaiblie la dépression résiduelle Danilo va passer au plus près de La Réunion dans la nuit de ce lundi 11 janvier à ce mardi 12 janvier 2021. Ce passage devrait avoir lieu au nord des côtes. Le système apportera de la pluie - bienvenue en ces temps de sécheresse -, et du vent. Il poursuivra ensuite sa route avant "d'aller mourir" entre La Réunion et Madagascar, note Météo France. Les météorologues annoncent aussi qu'"une autre tempête tropicale modérée pourrait se former d'ici les 5 prochains jours". La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique jaune

Encore un coup dur pour la NRL : l'autorisation d'exploiter la carrière de Bois Blanc est annulée

Nouveau coup dur pour le chantier de la Nouvelle route du littoral. Le tribunal administratif a décidé d'annuler, sur le fond, l'autorisation d'exploiter la carrière de Bois Blanc accordée par préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, le 28 décembre 2018. La décision du tribunal, datée du 30 décembre 2020, a été rendue publique par l'association Touch Pas Nout Roche sur sa page facebook ce dimanche 10 janvier 2021. "C'est une importante victoire collective" s'est félicitée l'association en commentant cette décision

Covid-19 - les Seychelles commencent leur campagne de vaccination

Les Seychelles sont devenues le premier pays d'Afrique et des îles de nore zone à commencer une campagne de vaccination contre le Covid-19. Depuis ce lundi matin 11 janvier 2021, c'est le personnel de la santé qui reçoit leur première dose du vaccin chinois Sinopharm. Ce dimanche matin leprésident de la République, Wavel Ramkalawan, a été le premier Seychellois à avoir pris le vaccin Sinopharm contre l covid-19

Saint-Denis : une marche "pour la vérité" organisée en hommage à Miguel Kameini

Le 16 janvier 2020, Miguel Kameini, âgé de 18 ans, décédait des suites d'un accident après avoir été dans le coma pendant près d'une semaine. Le jeune motard était entré en collision avec une voiture de la brigade anti-criminalité (BAC) le vendredi 9 janvier, dans les rampes de Saint-François à Saint-Denis. N'étant toujours pas élucidées à ce jour, les circonstances de sa mort ont mené sa famille a porté plainte depuis. Près d'un an après les faits, elle souhaite lui rendre hommage et se battre pour la vérité en organisant une marche, qui se tiendra le 16 janvier 2021, de 9h à 12h30 à Saint-Denis.

Etang-Salé : un relais pédestre sur piste au stade du Centenaire

Run Odyssea organise un relais sur piste le vendredi 15 janvier 2021 en soirée sur le stade du Centenaire de l'Etang-Salé. La compétition, une première dans l'île, se disputera par équipes de dix sur une distance de 100 x 400 mètres. Chaque équipier aura donc 10 fois 400 mètres à courir. Attention, en raison de la situation sanitaire, les inscriptions sont limitées à 30 équipes. "Tous les bénéfices iront en aide aux personnes touchées par un cancer du sein à la Réunion en 2021" précise Run Odyssea. A noter qu'en parallèle de ce relais seront également organisés un concours poids (femmes et hommes à partir des cadets), et un concours de perche (femmes et hommes à partir des cadets).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses à prévoir

Matante Rosina ne pourra pas faire sécher son linge ce lundi 11 janvier 2021. Elle a vu dans le fond de sa marmite que des averses allaient se déplacer sur l'ensemble de l'île tout au long de la journée. La mer pourrait s'agiter avec le rapprochement du système Danilo. Et comment se passent les choses près de chez vous ?