Nouveau coup dur pour le chantier de la Nouvelle route du littoral. Le tribunal administratif a décidé d'annuler, sur le fond, l'autorisation d'exploiter la carrière de Bois Blanc accordée par préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, le 28 décembre 2018. La décision du tribunal, datée du 30 décembre 2020, a été rendue publique par l'association Touch Pas Nout Roche sur sa page facebook ce dimanche 10 janvier 2021. "C'est une importante victoire collective" s'est félicitée l'association en commentant cette décision (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le tribunal administratif avait examiné l’affaire le 9 novembre 2020. Il a rendu sa décision le 30 décembre dernier. Pour justifier son jugement, le juge administratif estime que c’est le schéma départemental des carrières en date du 22 novembre 2010 qui prévaut, l’arrêté de mise à jour de ce schéma, datant du 26 août 2014 et qui intégrait la carrière de Bois Blanc, ayant été annulé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 mai 2018. Annulation ensuite confirmée par le Conseil d’Etat.

Or, ce schéma initial n’inclut par la carrière de Ravine du Trou parmi les carrières exploitables. Au contraire. "L’espace carrière La Ravine du Trou, sur lequel l’arrêté attaqué a autorisé la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion à exploiter une carrière de roches massives et ses installations connexes, est inclus dans des zones de classe 1 où les carrières sont en principe interdites sauf au motif que +le milieu est incompatible avec une activité de carrière +. Si les dix espaces carrières limitativement énumérés et identifiés à l’annexe 3 du schéma dérogent à cette interdiction, il est constant que l’espace carrière La Ravine du Trou n’en fait pas partie", estime le tribunal administratif.

"Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du préfet de La Réunion du 28 décembre 2018 doit être annulé, soit qu’il y ait lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation". La décision constitue un nouveau coup dur pour le chantier de la NRL déjà englué dans de gros problèmes d’approvisionnement et de calendrier.

"C’est une importante victoire collective" a souligné l’association sur sa page Facebook.

"Nos décideurs doivent en tirer des conclusions sur l'importance du vivant. Oui, c'est un sursis. Il faudra se battre encore et encore, mais que ça fait du bien d'obtenir gain de cause sur le plan juridique", ajoute-t-elle encore. En effet, cette décision ne constitue qu’une étape supplémentaire de la longue bataille juridique autour de cette carrière qui oppose d’un côté des associations et la Ville de Saint-Leu, et de l’autre côté la Région et l’Etat. Au (très) grand détriment du contribuable...

