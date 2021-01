Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Très affaiblie la dépression résiduelle Danilo va passer au plus près de La Réunion dans la nuit de ce lundi 11 janvier à ce mardi 12 janvier 2021. Ce passage devrait avoir lieu au nord des côtes. Le système apportera de la pluie - bienvenue en ces temps de sécheresse -, et du vent. Il poursuivra ensuite sa route avant "d'aller mourir" entre La Réunion et Madagascar, note Météo France. Les météorologues annoncent aussi qu'"une autre tempête tropicale modérée pourrait se former d'ici les 5 prochains jours". La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique jaune (Photo rb/www.ipreunion.com)

