Les Seychelles sont devenues le premier pays d'Afrique et des îles de nore zone à commencer une campagne de vaccination contre le Covid-19. Depuis ce lundi matin 11 janvier 2021, c'est le personnel de la santé qui reçoit leur première dose du vaccin chinois Sinopharm. Ce dimanche matin leprésident de la République, Wavel Ramkalawan, a été le premier Seychellois à avoir pris le vaccin Sinopharm contre l covid-19 (Photo rv/www.ipreunion.com)

Le chef de l’État seychellois a voulu monter l’exemple à la population seychelloise, qui compte 95 000 habitants. Cette campagne de vaccination était retransmise en direct sur les

télévisions, et radios des Seychelles. Le président Ramkalawan était accompagné de ses ministres, des députés de son parti et des différents dirigeants du pays qui sont venus spécialement aussi pour prendre leur première dose de vaccin.

Le chef de l’État a tenu à remercier le cheik Khalifa pour avoir donné les 50 000 doses de vaccins de la compagnie Sinopharm tout en ajoutant que le pays allait recevoir une autre donation des Émirats Arabes Unis de 20 000 vaccins d’une autre marque, qui sera administré aux personnes de plus de 60 ans. "Quand on aura vacciné les 25 000 personnes, on sera le premier pays au monde en terme de programme de vaccination, cela voudra dire que l’on aura couvert 1/3 de la population" a dit Wavel Ramkalwan.

Les Seychelles vont recevoir d’autres vaccins

"Le gouvernement indien nous a fait don de 50 000 doses du vaccin Oxord AstraZeneca qui devrait arriver aux Seychelles avant la fin du mois de janvier" a annoncé le président ui après avoirnreçu le vaccin a déclaré "c’est exactement comme si je recevais n’importe quel vaccin, j’encourage tous, les Seychellois à prendre son vaccin pour nous prévenir de cette maladie".. La première dame a également pris sa dose de vaccin.

L’ancien président Danny Faure était également présent pour recevoir sa première dose de vaccin Sinopharm. "Je suis venu pour montrer un signe de solidarité, si l’on va tous

dans le même sens, on peut vaincre cette maladie" a déclaré l’ancien président Danny Faure.

Les Seychelles envisagent de vacciner environ 70 % de la population d’ici 2 à 3 mois soit un total de 69 000 habitants. Les premiers patients qui ont reçu ce dimanche leur première dose devraient recevoir dans 3 semaines une deuxième dose, pour garantir leur protection maximale, contre le virus de la covid.

Les Seychelles qui avaient réussi à contenir la maladie à seulement aux ouristes font désormais face à une contamination au niveau communautaire. C’est pour cette raison que le pays a décidé de commencer cette campagne de vaccination pour essayer, d’endiguer la propagation de la pandémie.

D’après le dernier bilan de la coid aux Seychelles, le total des contaminations enregistré dans le pays est de 508 cas, dont 229 toujours positif, et un mort. Pour la seule journée de samedi, 57 nouveaux cas ont été recensés et cela a poussé les autorités seychelloises à limiter les rassemblements et déplacements de la population.

Cependant, le pays n’a pas fermé ses frontières et les avions continuent leurs liaisons pour éviter que le principal pilier économique du pays ne s’effondre complètement. Mais les touristes doivent rester dans leurs hôtels les premiers 10 jours de leurs vacances.

rv aux Seychelles pour www.ipreunion.com / rdac@ipreunion.com