BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 12 janvier 2021



Affaire des "Anges" : deux jours de tensions, et un tournage finalement annulé

Après l'agression de Joé Bédier et de sa famille à l'hôtel Mercure Créolia (Saint-Denis) ce dimanche 10 janvier 2021 par des "Anges" de la télé-réalié, trois personnes avaient été interpellées. Parmi elles, deux candidats et la nourrice de leur enfant. Tous trois ont été évincés par la production de l'émission et sont repartis vers la Métropole ce lundi dans la soirée. Mais avant même qu'ils ne décollent, coup de théâtre : après avoir annoncé dans un premier temps que le tournage serait maintenu après le départ de ces trois personnes, la production a finalement décidé d'annuler l'émission pour plus de sérénité. Les "Vacances des Anges" ne seront donc pas tournées à La Réunion.

Quand des "Anges" jaillissent certains démons

L'agression violente qui s'est déroulée ce dimanche 10 janvier 2021 au Créolia restera un événement particulièrement marquant et éloquent. Elle démontre d'une part combien la télévision peut fabriquer et mettre en première ligne des individus particulièrement néfastes et dangereux pour la société. Elle démontre aussi la capacité des Réunionnais à se rassembler et à se fédérer autour d'une même cause, même si parfois, les discours ont semblé flirter avec certaines limites, entre généralisation d'actes isolés et propos polémiques

Danilo s'en va, la pluie continue

La dépression résiduelle Danilo est passée cette nuit du lundi 11 janvier au mardi 12 janvier 2021 au plus près de La Réunion. Des averses sont tombées sur le nord de l'île mais pas suffisamment pour étancher les besoins en eau des terres de l'île, victimes de la sécheresse. De la pluie est attendue toute la journée sur le nord du territoire entre Saint-Rose et Saint-Paul

Covid-19 : 112 nouveaux cas enregistrés ces trois derniers jours à La Réunion

La préfecture et l'agence régionale de santé (ARS) recensent 112 nouveaux cas de Covid-19 à La Réunion du 9 janvier au 11 janvier 2021. Ce qui correspond à une moyenne journalière de 37 cas sur trois jours consécutifs. On enregistre un total de 9.359 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020, ajoutent les autorités dont nous publions ici le bilan.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie du matin au soir

Matante Rosina va devoir sortir son parapluie ce mardi 12 janvier 2021. Elle a vu en regardant du côté de la mer que des averses allaient tomber du matin au soir sur l'ensemble de l'île et s'en ravit pour son jardin. Le système Danilo devrait y être pour quelque chose... Et comment se passent les choses près de chez vous ?