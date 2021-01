Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Kévin Rivière, 28 ans, a disparu depuis le vendredi après-midi 8 janvier 2021. Le jeune homme a quitté à pied sa maison de Bois-de-Nèfles Saint-Paul et n'a plus donné de nouvelles. Assez mince, il mesure environ 1,75 mètre et portait ce jour-là un t-shirt bleu foncé, un jean noir, et des baskets. "Kevin est très fragile psychologiquement ; mais c'est quelqu'un de tranquille, on peut l'approcher et lui parler en toute sécurité" indiquent ses proches.vSi vous pensez l'avoir vu et si vous pensez pouvoir fournir des informations, téléphonez au 0693 97 05 43 ou au 0692 76 95 09 ou à la gendarmerie de l'Etang-Saint-Paul : 02 262 45 45 45

Kévin Rivière, 28 ans, a disparu depuis le vendredi après-midi 8 janvier 2021. Le jeune homme a quitté à pied sa maison de Bois-de-Nèfles Saint-Paul et n'a plus donné de nouvelles. Assez mince, il mesure environ 1,75 mètre et portait ce jour-là un t-shirt bleu foncé, un jean noir, et des baskets. "Kevin est très fragile psychologiquement ; mais c'est quelqu'un de tranquille, on peut l'approcher et lui parler en toute sécurité" indiquent ses proches.vSi vous pensez l'avoir vu et si vous pensez pouvoir fournir des informations, téléphonez au 0693 97 05 43 ou au 0692 76 95 09 ou à la gendarmerie de l'Etang-Saint-Paul : 02 262 45 45 45