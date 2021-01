"Si, dans votre entourage, vous connaissez des femmes ou des hommes de moins de 30 ans qui se distinguent par leur engagement citoyen, vous pouvez les recommander pour être reconnus en tant que Prodiges de la République" demande la préfecture dans un communiqué publié ce mardi 12 janvier 2021

Dans chaque département, ces candidatures seront examinées par un jury et donneront lieu à la sélection de lauréats. Chaque département désignera en outre, parmi ces lauréats, un ou une prodige qui sera récompensé lors d'une cérémonie nationale au ministère de l'Intérieur. Il lui sera remis un chèque de 500 euros à reverser à l'association locale de son choix.

C'est pour mettre en valeur les personnes se dévouant pour les autres que cette action a été mise en place. "Ces derniers mois, la France a fait face à une crise sans précédent qui a mis en valeur la dévotion de nos professionnels de santé, de nos pompiers, nos gendarmes et policiers.." note ainsi la préfecture. "Au cours de cette crise, ce sont aussi des citoyens et des citoyennes qui se sont illustrés : en apportant les courses aux personnes vulnérables, en confectionnant des masques pour leurs voisins, en consacrant du temps à l’hôpital… Nous nous devions de mettre à l’honneur celles et ceux-là qui constituent les prodiges de la République" ajoute la préfecture

Les candidatures peuvent être proposées Jusqu’au 14 février 2021 sur le site http://prodigesdelarepublique.fr.

