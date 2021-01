Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Les fortes pluies entraînent un risque de crues dans l'est. La vigilance crues est activée à La Réunion : la rivière des Marsouins et la rivière des Roches passent en jaune. La préfecture appelle à la prudence face aux risques dans l'est de l'île, notamment avant la pratique d'activités autour des rivières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

