La dépression résiduelle Danilo est passée cette nuit du lundi 11 janvier au mardi 12 janvier 2021 au plus près de La Réunion. Des averses sont tombées sur le nord de l'île mais pas suffisamment pour étancher les besoins en eau des terres de l'île, victimes de la sécheresse. De la pluie est attendue toute la journée sur le nord du territoire entre Saint-Rose et Saint-Paul (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Les parapluies seront de sortie ce mardi 12 janvier 2021 sur le nord de l’île entre Sainte-Rose et Saint-Paul. Suite au passage de Danilo, cette partie de l’île restera sous les eaux une bonne partie de la journée, une amélioration est attendue pour le mercredi 13 janvier. L’ouest et le sud de l’île devraient rester au sec, avec un temps relativement couvert.

- Danilo est passé emmenant avec lui vents et pluies -

Conformément aux prédictions de météo France, la dépression résiduelle Danilo est passée en deuxième partie de la nuit et a apporté avec elle vents, averses et quelques coups de tonnerre, essentiellement sur le nord de l’île. Ces pluies n’ont pas été trop fortes, avec quelques drains au cours de la nuit. Les rafales de vents n’ont pas été violentes, avec une moyenne à 80 km/h sur le littoral et jusqu’à 90 km/h dans les hauts. Côté mer, des vagues de 2m50 ont été observées.

Après le passage de Danilo, Météo France surveille de près une nouvelle perturbation "suspecte" dans la zone et annonce "un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée dans les prochains jours".

