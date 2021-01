Les trois personnes de l'émission des Anges de la téléréalité impliquées dans l'agression du maire de Saint-André, Joé Bédier et de sa famille ont pris l'avion direction Paris dans la soirée du 11 janvier 2021. Ils n'étaient pas seuls sur ce vol Corsair puisque le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon était lui aussi en route pour la capitale. Le moindre que l'on puisse dire c'est que le représentant de la France Insoumise n'a pas apprécié la rencontre (photo Facebook Jean-Hugues Ratenon)

Il n’y a pas mille et une façons d’aller à Paris en partant de La Réunion et lorsque que l’on doit rejoindre la capitale, il y a toujours une possibilité de croiser quelqu’un que l’on connaît dans l’avion. C’est ce qui est arrivé au député Jean-Hugues Ratenon dans la soirée du 11 janvier 2021 qui s’est retrouvé sur le même vol que les trois Anges accusés d’avoir agressé Joé Bédier et sa famille le dimanche 10 janvier à l'hôtel Créolia. Libres après avoir été placés quelques heures en garde à vue, les trois agresseurs présumés sont rentrés à Paris, rappelés par la production de l’émission.

A noter que la production a annoncé ce lundi 11 janvier au soir que le tournage de l'émission était finalement annulé. Les autres candidats devraient peu à peu quitter l'île à leur tour.

"Malheureux hasard" pour le député, ils se sont alors tous retrouvés dans le même appareil. Dans un post Facebook, Jean-Hugues Ratenon déplore la présence de "démons sur Corsair, arrivés comme des stars et ils repartent comme des voleurs". Remonté, il raconte avoir vu les Anges arriver "à l'aéroport sous escorte des gendarmes" et a déclaré "refuser de [s'asseoir] à côté de ces gens".

