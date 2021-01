BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 13 janvier 2021



- Pluies, orages et crues : Danilo se fait remarquer à La Réunion

- Covid-19 : le vaccin à nos portes

- Le champion de planche à voile Thomas Traversa fait le show dans les vagues de La Réunion

- Le Tampon : "Miel et Terroir en fête" ce n'est pas fini

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pa Météo France i di, sé zot i di

Pluies, orages et crues : Danilo se fait remarquer à La Réunion

Tous les Réunionnais ont semblé un peu pris de court ce mardi 12 janvier 2021 lorsque la pluie s'est mise à tomber. D'abord discrète puis en trombes, l'eau s'est mise à tomber notamment dans l'ouest et le sud-ouest, finalement en vigilance fortes pluies. L'est n'a pas été laissé en reste, avec un risque de crues important pour les rivières des Marsouins et des Roches. Résultat, la circulation fut bien rude en fin de journée ce mardi. Inondée et frappée par un éboulis, la route de Cilaos, elle, est restée fermée toute la nuit.

Covid-19 : le vaccin à nos portes

Ce mercredi 13 janvier 2021, les 4.800 doses de vaccin anti Covid devront être arrivées à La Réunion. C'était la date limite imposée par les autorités sanitaires pour pouvoir commencer la campagne de vaccination dans les temps, à savoir dès le 15 janvier. A l'instar de la stratégie nationale, les personnes fragiles et personnels soignants en EHPAD seront prioritaires. Interrogée ce mardi, la préfecture indiquait que les doses devaient arriver "entre aujourd'hui et demain" (sic) soit entre mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier. Impossible cependant de donner plus de détails sur le nombre de doses qui seront livrées dès ce mardi, la réserve est totale pour sécuriser l'arrivée des vaccins.

Le champion de planche à voile Thomas Traversa fait le show dans les vagues de La Réunion

Le véliplanchiste Thomas Traversa lance une série d'épisodes sur YouTube, pour partager ses plus beaux moments de windsurf (planche à voile). Une nouvelle chaîne dont le premier volet se déroule à La Réunion. Thomas Traversa publie une vidéo dans laquelle il survole les vagues au spot de la Pointe du Sel. De belles images - aériennes entre autres -, qui mettent en valeur La Réunion.

Le Tampon : "Miel et Terroir en fête" ce n'est pas fini

La commune du Tampon a décidé de reconduire les festivités de "Miel et Terroir en fête ce week-end du vendredi 15 au dimanche 17 janvier suite aux retours positifs du public et des exposants. Si vous avez raté l'évènement la semaine dernière, rendez-vous sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres de 10h à 17h pour "Miel et Terroir en Fête". L'entrée est gratuite

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pa Météo France i di, sé zot i di



Matante Rosina en a discuté avec son chat Miyu et elle en est sûre : il y aura de la pluie ce mercredi 13 janvier 2021. Notre gramoune souligne que ces averses sont les bienvenues en ces temps de sécheresse et de grande chaleur. Elle prévoit d'ailleurs une baisse des températures. Tout cela et vrai chez vous ?