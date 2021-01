Maurice lance une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 avec pour objectif l'immunisation collective de sa population. Jusque-là, les exigences de quarantaine seront maintenues pour tous visiteurs. Le respect de mesures sanitaires strictes restent une priorité nationale afin de maintenir le pays "Covid-Safe", pour la santé de la population et des visiteurs" indiquent les autorités mauriciennes

Il est possible qu’à terme, Maurice accorde libre accès à des visiteurs vaccinés tandis que les visiteurs non vaccinés seraient toujours tenus d'observer la quarantaine de 14 jours" précise le Mauritius Tourism Promotion Autorithy dans un communiqué.

"La vaccination étant volontaire à Maurice, les autorités prennent des dispositions pour fournir à la population des informations nécessaires afin de permettre que des décisions soient prises en connaissance de cause" ajoute le communiqué." La demande de vaccins de Maurice a été approuvée par Astra Zeneca Oxford et Pfizer. La première cargaison proviendra de la facilité Covax (u dispositif d’accès mondial conçu pour garantir un accès équitable aux vaccins anti-coronavirus). Parallèlement, des équipements spécialisés ont été commandés pour permettre aux autorités sanitaires de détecter les variantes du Covid-19" dite encore le Mauritius Tourism Promotion Autorithy.

Pour rappel Maurice est actuellement partiellement ouverte aux touristes, et fait la promotion des longs séjours maintenant possibles grâce au Premium Visa. Ce visa permet aux visiteurs un séjour d’une période renouvelable d’un an. "Cette opportunité est offerte à des visiteurs qui souhaitent travailler à distance de Maurice, a des retraités ou à des touristes qui souhaitent profiter d'un environnement paradisiaque et " Covid-safe ", où la vie sociale n’a pas été perturbée par la pandémie" termine le Mauritius Tourism Promotion Autorithy.

www.ipreunion.com/ redac@ipreunion.com