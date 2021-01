Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina en a discuté avec son chat Miyu et elle en est sûre : il y aura de la pluie ce mercredi 13 janvier 2021. Notre gramoune souligne que ces averses sont les bienvenues en ces temps de sécheresse et de grande chaleur. Elle prévoit d'ailleurs une baisse des températures. Tout cela et vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina en a discuté avec son chat Miyu et elle en est sûre : il y aura de la pluie ce mercredi 13 janvier 2021. Notre gramoune souligne que ces averses sont les bienvenues en ces temps de sécheresse et de grande chaleur. Elle prévoit d'ailleurs une baisse des températures. Tout cela et vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)