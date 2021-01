Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 11 heures

La ville de La Possession a instauré il y a plus d'un an le comité citoyen. L'objectif était à la fois de permettre aux citoyens de participer activement à la vie publique et de renforcer la proximité entre les élus et les citoyens. Satisfaite de cette première expérience, la municipalité a renouvelé l'équipe citoyenne ce lundi 11 janvier 2021 (photo ville de La Possession)

