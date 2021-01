La sénatrice Nassimah Dindar a interrogé ce mercredi 13 janvier 2021 Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la transition numérique, sur les mesures en faveur de la lutte contre l'illectronisme et en faveur de l'inclusion numérique. Dans sa réponse Cédric O a notamment souligné que "les sites internet de l'Etat respecteront, d'ici 2022, 80% du RGAA, le Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique". Il a aussi annoncé qu'il serait envisite à La Réunion à la fin du mois de février (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Lors de son intervention hier au Sénat, Nassimah Dindar a rappelé que 14 millions de français étaient en situation d'illectronisme et que 50% des citoyens reconnaissaient ne pas être à l'aise avec le numérique. "La situation est pire dans les territoires ultramarins, a indiqué Madame Dindar, où la fracture générationnelle est plus précoce et plus prononcée". Selon elle, le virage numérique induit par la crise sanitaire est plus difficile à La Réunion ainsi qu'à Mayotte "illettrisme se conjuguant avec illectronisme".

"Que compte faire l'état pour ne pas laisser les personnes handicapées, isolées et âgées – 13% des sites seulement étant accessible à ces publics – au bord du chemin? Sur les 250 000 euros que le gouvernement vient d'annoncer pour la transition numérique via le plan de relance, qu'est-il prévu pour la simplification des démarches numériques en ligne et combien de conseillers numériques seront affectés à La Réunion?" a questionné la sénatrice.

Une question pas encore tranchée par le gouvernement. Quant à l'accessibilité des sites au personnes porteuses de handicap, "les sites internet de l'Etat respecteront, d'ici 2022, 80% du RGAA, le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité numérique" rappelle Cédric O. Regardez

