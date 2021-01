BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 14 janvier 2021



- Virus mutant : contaminations en Afrique du Sud, inquiétude à La Réunion et Mayotte

- Service gagnant pour les restaurants de l'ouest, leur fréquentation en hausse

- Ski club Saint-Paul : un stage avec Romain Fraisse pour devenir le roi de la glisse

- Filets anti-requins : des "mailles de la mort" pour protéger les Sud-Africains

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages et la pluie sont encore là

Virus mutant : contaminations en Afrique du Sud, inquiétude à La Réunion et Mayotte

On le nomme 501Y.V2. Un numéro un peu barbare pour désigner le variant sud-africain de la Covid-19. Une souche bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici. Mais malgré le danger qu'il représente en Afrique du Sud, et l'inquiétude à Mayotte et La Réunion, le variant sud-africain fait encore bien peu parler de lui. Pourtant la menace, elle, est bien réelle.

Service gagnant pour les restaurants de l'ouest, leur fréquentation en hausse

Profitant de la présence de nombreux touristes à La Réunion, les restaurants de l'île font carton plein depuis la mi-décembre. Le phénomène est d'autant plus notable dans l'ouest du département, où certains établissements affichent complets lors de chaque service. Ce constat est plus nuancé à Saint-Denis, où certaines enseignes rencontrent toujours des difficultés

Ski club Saint-Paul : un stage avec Romain Fraisse pour devenir le roi de la glisse

Romain Fraisse, skieur nautique et entraîneur de Viry-Châtillon (en région Île-de-France.) anime depuis début décembre un stage de perfectionnement. Invité par le ski club de Saint-Paul, le champion prodigue ses précieux conseils aux skieurs pros mais aussi aux amateurs. Présent sur l'île jusqu'à la fin de ce week-end du du 16 et 17 janvier 2021, il en profite également pour s'entraîner en vue des championnats de France de slalom qui auront lieu du 9 au 14 juillet 2021 sur un site qui reste à déterminer

Filets anti-requins : des "mailles de la mort" pour protéger les Sud-Africains

"Ce sont les mailles de la mort". Sur son zodiac au large des côtes touristiques sud-africaines, Walter Bernardis, pionnier des plongées avec les requins, tire sur un filet anti-prédateur censé protéger les baigneurs de leurs attaques.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Les nuages et la pluie sont encore là



Il y aura toujours de la pluie et des nuages ce jeudi 14 janvier 2021, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune préférée ajoute qu'il fera plus chaud que la veille, qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Dites-nous comment est le temps près de chez vous