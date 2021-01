L'ancienne ministre Marielle de Sarnez est décédée le mercredi 13 janvier 2021 à l'âge de 69 ans, suscitant de nombreux hommages à travers la sphère politique française. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a notamment salué une "artisane inlassable du centre, combattante passionnée de l'Europe." A La Réunion, plusieurs hommages lui ont également été rendus. (Photo d'illustration : AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT)

• Serge Hoareau, président de l'Association des maires du département de La Réunion (ADMR)

" J’apprends aujourd’hui le décès de Marielle de Sarnez, députée de la République et ancienne ministre. Femme élue au parcours d’engagement républicain, elle n’a eu de cesse de promouvoir une certaine idée de l’Europe, de la République, et de la Démocratie. En tant que Président de l’AMDR, je salue sa carrière d’élue au service de la France. En mon nom et en celui de mes collègues, je présente à sa famille et à ses proches, mes plus sincères condoléances."

• Pierrick Pignolet, délégué départemental

"Le Modem La Réunion s’associe à l’émoi national et rend hommage ce jour à sa première 1ère Vice-présidente Marielle De Sarnez qui nous a quittés. Députée, élue dans la onzième circonscription de Paris entre 2017 et 2021, Présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de 2017 à ce jour, Conseillère de Paris entre 2001 et 2010 puis de 2014 à 2020, Ministre chargée des Affaires européennes en 2017 et Députée européenne de 1999 à 2017, Marielle De Sarnez n’a cessé d’être une femme d’engagement au service des territoires, au service de la Nation et au service de la cause européenne dans laquelle elle s’est investie sans relâche !

