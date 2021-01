Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La vigilance crues, dûe au passage de la dépression Danilo à proximité de La Réunion, a été appliquée mardi 12 janvier 2021. Jusqu'à six rivières du nord et de l'est avaient été placées en vigilance jaune. Dans le secteur nord : la rivière Saint-Denis, la rivière des Pluies (Sainte-Marie). Dans le secteur est : la rivière Sainte-Suzanne, la rivière Saint-Jean, et les deux premières, la rivière des Roches et la rivière des Marsouins. Ce jeudi 14 janvier tout est revenu à la normale et la vigilance crues n'est plus active, tous les bassins sont repassés en vert. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La vigilance crues, dûe au passage de la dépression Danilo à proximité de La Réunion, a été appliquée mardi 12 janvier 2021. Jusqu'à six rivières du nord et de l'est avaient été placées en vigilance jaune. Dans le secteur nord : la rivière Saint-Denis, la rivière des Pluies (Sainte-Marie). Dans le secteur est : la rivière Sainte-Suzanne, la rivière Saint-Jean, et les deux premières, la rivière des Roches et la rivière des Marsouins. Ce jeudi 14 janvier tout est revenu à la normale et la vigilance crues n'est plus active, tous les bassins sont repassés en vert. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)