Publié il y a 57 minutes / Actualisé le Mardi 12 Janvier à 07H42

Il y aura toujours de la pluie et des nuages ce jeudi 14 janvier 2021, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune préférée ajoute qu'il fera plus chaud que la veille, qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Dites-nous comment est le temps près de chez vous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il y aura toujours de la pluie et des nuages ce jeudi 14 janvier 2021, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune préférée ajoute qu'il fera plus chaud que la veille, qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Dites-nous comment est le temps près de chez vous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)