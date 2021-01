À la suite des récents épisodes pluvieux de saison et du passage du système dépressionnaire Danilo, le préfet, en lien avec le Service départemental d'incendie et de secours, déclare l'incendie du Maïdo éteint. Les sentiers alentour restent cependant fermés. Le feu avait été déclaré maîtrisé le 19 novembre dernier, suite à quoi s'était engagée une longue phase de vigilance. Près de 200 hectares ont été brûlés. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Le bilan de l'incendie -

Depuis le vendredi 6 novembre, la lutte contre le feu aura mobilisé plus de 100 sapeurs-pompiers réunionnais et 80 renforts nationaux au plus fort de l’incendie. L’engagement des forces en présence aura permis la maîtrise de l’incendie à compter du 19 novembre. Une phase de surveillance prolongée s’en est suivie avec une attention particulière sur les points chauds en sous-sol. Les précipitations de ces derniers jours écartent maintenant avec certitude de possibles reprises souterraines et permet donc de déclarer le feu du Maïdo éteint.

L’incendie a parcouru une surface de près de 200 hectares, principalement des zones de planèze constituées d’une flore éricoïde arbustive indigène (branle vert, petit tamarin des hauts, fleur jaune, ambaville), fortement envahie par une peste végétale, l’ajonc d’Europe.

Le feu a également eu un impact important sur le rempart surplombant Mafate, donc sur l’habitat du phelsuma, dit "lézard de Bourbon", et sur une trentaine d’hectares de tamarins des hauts.

Le retour sur expérience des incendies de 2010-2011, les investissements importants en infrastructure de défense des forêts contre l’incendie, et l’étroite collaboration entre les services du SDIS, du Parc National et de l’ONF ont permis une maîtrise des impacts incendiaires, notamment par la pose de lignes de défense prioritaires protégeant les zones du Grand Bénare et du Petit Bénare, où vivent de nombreuses espèces endémiques, et les peuplements de tamarins des hauts où le feu est beaucoup plus difficile à maitriser.

Sans attendre la fin de l’incendie, les pouvoirs publics ont commencé à réfléchir à l’après feu et notamment aux modalités de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et à la renaturation de ce site emblématique. Le Conseil départemental, l’ONF et Le Parc National ont débuté la phase de diagnostic précis du site post incendie et l’élaboration d’un programme de lutte et de restauration.



- Retour en chiffres sur les moyens engagés -

6 au 11 novembre

Premières opérations de lutte contre le feu

80 à 150 sapeurs-pompiers du SDIS

12 au 23 novembre

Montée en puissance des effectifs avec l’arrivée des renforts nationaux

40 Unité Instruction Intervention de la Sécurité Civile, 40 sapeurs-pompiers territoriaux

25 novembre

Phase de surveillance prolongée

2 à 3 groupes d’intervention " feux de forêts " soit 40 à 60 personnels présents sur site en fonction des évolutions.

En complément :

- 9 éco-gardes du Parc national et des personnels

- 22 engins incendie

- 6 engins transporteurs d’eau de grande capacité

- 1 tractopelle de l’ONF pour l’aménagement des pistes DFCI

- 5 hélicoptères bombardier d’eau (location privée)

- 1 Dash (sécurité civile)

- Appel à la vigilance : les sentiers et le belvédère fermés -

Le belvédère du Maïdo fortement impacté reste fermé. L’accès du public est strictement interdit. Les sentiers fermés par arrêté préfectoral sont les suivants :

• Sentier entre le Maïdo et Roche Plate par le TiCol et La Brêche

• Sentier entre Ilet Alcide et le Maïdo, par le rempart de Mafate

• Sentier du Grand Bord, entre le Maïdo et le Grand Bénare

• Sentier de la Glacière, par l’observatoire de l’atmosphère

• Sentier gîte des Tamarins-La Glacière-Grand Bénare

• Sentier entre La Glacière et Piton Rouge

• Les pistes VTT n°1 (partie amont jusqu’à la piste Oméga), 4, 5, 6, et 9

Par ailleurs, le réseau des sentiers est actuellement exposé aux intempéries. Certains sentiers peuvent devenir impraticables et sont alors fermés par arrêté préfectoral.

La carte des sentiers est accessible sur le site de l’Office national des forêts de La Réunion.