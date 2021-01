Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

L'activité cyclonique continue dans le bassin des Mascareignes. Deux nouveaux systèmes sont surveillés par Météo France. Une première tempête devrait se former en cours de week-end au nord-est des Mascareignes. Elle pourrait se déplacer vers l'ouest et menacer la côte est de Madagascar en début de semaine prochaine. Loin à l'est, une autre tempête pourrait là aussi se former dans les cinq prochains jours. (Photo : Mtotec)

