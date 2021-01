Au cours d'une étude menée par la start-up française Space Cargo Unlimited, 12 bouteilles de vin ont été envoyées dans l'espace. Elles sont restées en orbite pendant un an. Mardi 12 janvier 2021, les 12 bouteilles ont fait leur retour sur la terre ferme pour la suite des recherches. Les scientifiques vont pouvoir goûter ce vin qui revient de l'infini et au-delà... (Photo AFP)

En 2019, la start-up française Space Cargo Unlimited lance la mission Wise. Objectif de cette mission : observer comment vieillissent des produits agricoles en dehors de l'atmosphère terrestre. Et ce sont le vin et les vignes issus de l'agriculture bordelaise qui ont été choisis pour cette mission.



Le 2 novembre 2019, 12 bouteilles de vin de Bordeaux ont été envoyées dans l'espace depuis la Floride (Etat-Unis) vers la Station spatiale internationale. La maturation dans l'espace s'est faite pendant un an, les bouteilles ont été accompagnées de 320 tiges de vigne.



Le mardi 12 janvier 2021, l'ensemble des produits ont quitté la station pour leur retour sur la terre ferme. Ils ont atterri mercredi 13 janvier en Floride et seront prochainement expédiés en France. Les bouteilles et les tiges seront transportés à Bordeaux pour la suite de l'étude qui sera menée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV). Les chercheurs de l'ISVV auront l'honneur de goûter - pour la science paraît-il... - ce breuvage venu tout droit de l'espace.

