Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 10 heures

L'erreur est, hélas courante, de nombreuses personnes extérieures à l'île se trompent sur la façon d'employer le nom de notre département. Allez savoir pourquoio certains disent persistent et signent : pour eux on dit "en Réunion" et pas "à La Réunion" ! Dernière preuve en date de cette affligeante déformation de notre nom : les "Anges" et le teasing de l'émission annonçant "Les Vacances des Anges 4 en Réunion". Té lé ga, pa komsa i di ! (capature d'écran)

L'erreur est, hélas courante, de nombreuses personnes extérieures à l'île se trompent sur la façon d'employer le nom de notre département. Allez savoir pourquoio certains disent persistent et signent : pour eux on dit "en Réunion" et pas "à La Réunion" ! Dernière preuve en date de cette affligeante déformation de notre nom : les "Anges" et le teasing de l'émission annonçant "Les Vacances des Anges 4 en Réunion". Té lé ga, pa komsa i di ! (capature d'écran)