BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi 15 janvier 2021



- Covid-19 : les tests PCR obligatoires pour se rendre la Métropole

- Campagne de vaccination anti-covid : ça commence maintenant à La Réunion

- Le Port : pas de faute budgétaire, mais des optimisations à prévoir

- Loi sécurité globale : une nouvelle journée de manifestation à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie s'en va

Covid-19 : les tests PCR obligatoires pour se rendre la Métropole

Pour se rendre en Métropole au partant de La Réunion et de Mayotte il faudra obligatoirement présenter un test négatif à la Covid-19, a annoncé Jean Castex ce vendredi 14 janvier 2021. Jusqu'à présent le test était exigé uniquement au départ de l'Hexagone. Des restrictions spécifiques ont pour but de protéger la population des variants àde la Covid-19, notamment celui en provenance d'Afrique du Sud a précisé Jean Castex au cours d'une conférence de presse

Campagne de vaccination anti-covid : ça commence maintenant à La Réunion

La campagne de vaccination anti-covid commence ce vendredi matin 15 janvier 2021 à La Réunion. Les résident(e)s de 25 établissements d'hébergement et de soins pour personnes âgées seront les premier(e)s à être vacciné(e)s. L'île fait partie des derniers territoires ultramarins à se lancer dans la vaccination tandis que la Martinique a ouvert le bal le 7 janvier dernier. 4.800 doses de vaccins ont été livrées et stockées dans un super congélateur entreposé dans un lieu tenu secret par mesure de sécurité. La campagne de vaccination démarre dans l'île alors que le 501Y.V2, variant sud-africain de la Covid, fait planer une réelle menace sur La Réunion et Mayotte. La souche de ce mutant est bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici

Le Port : pas de faute budgétaire, mais des optimisations à prévoir

Le maire du Port Olivier Hoarau a présenté ce jeudi 14 janvier 2021 le budget 2021 qui sera voté lors du prochain conseil municipal prévu le 19 janvier. Deux affaires importantes au menu : le budget lui-même, et le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville pour l'exercice 2015-2019. Celui-ci fait quelques recommandations en termes d'optimisation du bâtiment, de ressources humaines ou encore sur la consommation d'eau.

Loi sécurité globale : une nouvelle journée de manifestation à La Réunion

Le syndicat national des journalistes (SNJ) organise un rassemblement contre la loi de sécurité globale ce samedi 16 janvier 2021. Plusieurs autres syndicats et associations participeront à cette manifestation. Si l'appel est national, à La Réunion la marche partira du parvis de la médiathèque Cimendèf à partir de 17h. Le cortège se dirigera ensuite à la sous-préfecture afin d'y déposer une motion.

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pluie s'en va

Matante Rosina s'est levée très tôt ce vendredi 15 janvier 2021. Elle a vu que le soleil serait de retour et elle a décidé de faire toute sa lessive en retard. Notre gramoune dit aussi qu'il fera chaud, qu'il aurait du vent et que la mer sera un peu agitée. C'est vrai chez vous ?