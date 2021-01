Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'îlot z'enfants vous donne rendez-vous au gymnase de la Petite-Ile le vendredi 16 et le dimanche 17 janvier 2021 de 9h à 17h. Sur place il sera possible de profiter de plusieurs structures gonflables, d'ateliers de maquillages et des espaces ludiques pour les enfants de moins de 3 ans. Des mascottes seront aussi présentes. Côté tarif, l'entrée sera au prix de 2 euros pour les enfants âgées de plus de 2 ans (photo mairie de Petite-Ile)

