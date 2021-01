Run Odysséa organise ce vendredi 15 janvier un relais pédestre au stade du Centenaire à l'Étang salé. Le départ de la course sera donné à 20h. Cette année, il n'y aura pas de grande vague rose dans la forêt de l'Étang Salé, crise sanitaire oblige. Les coureurs devront effectuer un relais de 100x400 mètres. Les fonds récoltés lors de cette course seront reversé à la lutte contre le cancer du sein. (Photo d'archive : Odysséa Réunion)

Les coureurs sont dans les starting-blocks à l'approche de cette nouvelle édition du challenge Run Odysséa. L'événement s'adapte chaque année maintenant à la situation sanitaire. Les organisateurs avaient mis en place une édition connectée lors du précédent événement. Cette année, les participants se retrouveront pour un relais. 30 équipes de 10 coureurs devront effectuer des tours de pistes sur le stade du centenaire de l’Étang Salé.



Cette manifestation se déroulera à huis clos et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les participants devront respecter les gestes barrières et notamment porter un masque, excepté pendant l'échauffement et la course. Ils devront également se laver régulièrement les mains avec du gel hydro-alcoolique. Les dossards pourront être récupéré sur place le vendredi 15 janvier à 19h.

Les dons récoltés seront directement reversés à la lutte contre le cancer du sein. La précédente édition avait permis de collecter 82.750 euros.