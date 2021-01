Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Un incident survenu sur le captage du Bras des Lianes perturbe actuellement les sites de traitement des eaux de Saint-André et de Bras-Panon. Les habitants sont ainsi invités à utiliser l'eau du robinet uniquement à des fins non-alimentaires. Pour les aider, la société CISE Réunion a décidé de procéder à la distribution d'eau en bouteilles ce samedi 16 janvier 2021, à partir de 14h, à la salle du conseil de la mairie de Saint-André et à l'espace culturel et éducatif Pierre Roselli à La Cressonnière. Nous publions ci-dessous le communiqué de CISE Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

