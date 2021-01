BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 16 janvier 2021



Le variant sud-africain complique encore plus les voyages

La menace du variant sud-africain de la Covid-19 a engendré le renforcement des contrôles à l'entrée et à la sortie du territoire réunionnais. Le préfet Jacques Billant a annoncé vendredi 15 janvier 2021 qu'à ce titre, un motif impérieux serait désormais obligatoire pour les vols entre La Réunion et Mayotte et ce dès le lundi 18 janvier. Pour ce qui est des voyages en provenance ou vers la Métropole, chaque personne âgée de plus de onze ans devra présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72h avant l'embarquement. Cette mesure s'appliquera elle aussi à partir du 18 janvier. Il est par ailleurs recommandé aux voyageurs de respecter une septaine une fois arrivés à destination, mais aussi d'effectuer un second test de dépistage à son issue. Veuillez retrouver ci-dessous un récapitulatif de l'allocution de Jacques Billant.



La réticence aux vaccins, une spécialité bien française

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera le 15 janvier 2021 à La Réunion, des voix s'élèvent encore et toujours contre ces injections. Si on pouvait penser que cette réticence n'est liée qu'au contexte actuel, il n'en est rien : les vaccins et les Français, c'est une histoire compliquée depuis le 18ème siècle. Retour sur quatre événements historiques qui ont fait l'histoire du vaccin en France



Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré - Anges, Ratenon, candidats télé-réalité, youtubeur, collier et vin

Cette semaine on parle bien évidemment Anges de la télé-réalité, Jean-Hugues Ratenon, youtubeur, collier contre la Covid-19 et vin... tout un programme. De l'artiste Jace qui a immortalisé les Anges dans une de ses oeuvres, au député Jean-Hugues Ratenon, qui a pris le même avion que Ricardo et Nehuda pour rentrer en Métropole, en passant par un collier censé protéger de la Covid-19, il y avait de quoi faire en cette deuxième semaine de 2021 côté infos insolites. Choisissez votre préférée, on refait le point sur ce qui a animé les réseaux sociaux ces derniers jours.

Covid-19 : 3 décès depuis début janvier et 44 nouveaux cas en 2 jours

Trois personnes sont décédées des suites de la Covid-19 depuis le début du mois janvier 2021, annoncent la préfecture et l'ARS ce vendredi 15 janvier. "Hospitalisés au CHU, les trois patients étaient porteurs de comorbidités importantes. Ils étaient âgés de plus de 70 ans pour deux d'entre eux et de plus de 80 ans pour le dernier" écrit la préfecture dans un communiqué. 44 nouveaux cas de contamination ont par ailleurs été enregistrés entre le jeudi 14 janvier et le vendredi 15 janvier, "soit une moyenne journalière de 22 cas sur 2 jours consécutifs" disent encore les autorités sanitaires. "Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas (autochtones et importés) est en hausse et se situe autour de 248 cas. Le nombre de cas importés est en croissance et représente 16%" ajoute l'ARS. Cette évolution, si elle se poursuit, laisse craindre une reprise active de l'épidémie à La Réunion" ajoute l'Agence régionale de santé



Afrique du Sud: requinquer les bébés rhinos

C'est un orphelinat. Pour bébés rhinocéros. Ils ont souvent perdu leur maman face aux braconniers alors l'adresse de cet enclos, perdu dans la végétation luxuriante du Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, reste top secrète. Il faut emprunter une longue piste de terre rouge, parsemée de flaques profondes et traversée par de petits singes espiègles, longée aussi par une cavalcade de girafes qui semblent courser la voiture, sur le bas côté. Arrie Van Deventer, 67 ans, donne rendez-vous à un carrefour et conduit l'équipe de l'AFP jusqu'à la grille indiquant une réserve animale comme il y en a cent dans ce coin-là. Incognito.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence sous le soleil

Matante Rosina est toute contente. Elle a vu qu'il y aura du soleil ce samedi 16 janvier 2021. Elle prévoit aussi qu'Il fera chaud et lourd pour la saison. Notre gramoune note également que la mer un peu agitée. Tout cela est vrai chez vous ?