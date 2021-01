Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

C'est souvent le cas, le note Band Cochon, les premières semaines de janvier sont propices aux dépôts sauvages. Vacances et nettoyage des cours entraînent plus de déchets verts et d'encombrants, tout comme les emballages cadeaux. Trois nouveaux chasseurs intègrent l'équipe. 183 photos ont été prises cette semaine. (Photo : Band Cochon)

