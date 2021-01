Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Cette semaine on parle bien évidemment Anges de la télé-réalité, Jean-Hugues Ratenon, youtubeur, collier contre la Covid-19 et vin... tout un programme. De l'artiste Jace qui a immortalisé les Anges dans une de ses oeuvres, au député Jean-Hugues Ratenon, qui a pris le même avion que Ricardo et Nehuda pour rentrer en Métropole, en passant par un collier censé protéger de la Covid-19, il y avait de quoi faire en cette deuxième semaine de 2021 côté infos insolites. Choisissez votre préférée, on refait le point sur ce qui a animé les réseaux sociaux ces derniers jours.

