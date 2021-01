Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 11 janvier - Joé Bédier et sa famille agressés : bad buzz pour les Anges de la téléréalité

* Mardi 12 janvier - Affaire des "Anges" : deux jours de tensions, et un tournage finalement annulé

* Mercredi 13 janvier - Pluies, orages et crues : Danilo se fait remarquer à La Réunion

* Jeudi 14 janvier - Virus mutant : contaminations en Afrique du Sud, inquiétude à La Réunion et Mayotte

* Vendredi 15 janvier - Covid-19 : les tests PCR obligatoires pour se rendre la Métropole

Trois participants de l'émission les Ange de la téléréalité ont été interpellés par la police ce dimanche après-midi 10 janvier 2021. Leur interpellation a fait suite à une violente altercation qui les a opposé à plusieurs clients de l'hôtel Mercure Créolia Saint-Denis, dont le maire de Saint-André et sa famille. L'agression a été condamnée par le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, et plusieurs personnalités politiques. L'arrêt immédiat dur tournage de l'émission est réclamée. L'affaire a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes s'indignent du comportement de "ces démons" et leur demandent de "retourner chez eux". Jusque tard dans la soirée, des dizaines de personnes étaient rassemblés devant le commissariat Malartic (Saint-Denis) où se trouvaient les trois agresseurs présumés

Après l'agression de Joé Bédier et de sa famille à l'hôtel Mercure Créolia (Saint-Denis) ce dimanche 10 janvier 2021 par des "Anges" de la télé-réalié, trois personnes avaient été interpellées. Parmi elles, deux candidats et la nourrice de leur enfant. Tous trois ont été évincés par la production de l'émission et sont repartis vers la Métropole ce lundi dans la soirée. Mais avant même qu'ils ne décollent, coup de théâtre : après avoir annoncé dans un premier temps que le tournage serait maintenu après le départ de ces trois personnes, la production a finalement décidé d'annuler l'émission pour plus de sérénité. Les "Vacances des Anges" ne seront donc pas tournées à La Réunion.

Tous les Réunionnais ont semblé un peu pris de court ce mardi 12 janvier 2021 lorsque la pluie s'est mise à tomber. D'abord discrète puis en trombes, l'eau s'est mise à tomber notamment dans l'ouest et le sud-ouest, finalement en vigilance fortes pluies. L'est n'a pas été laissé en reste, avec un risque de crues important pour les rivières des Marsouins et des Roches. Résultat, la circulation fut bien rude en fin de journée ce mardi. Inondée et frappée par un éboulis, la route de Cilaos, elle, est restée fermée toute la nuit.

On le nomme 501Y.V2. Un numéro un peu barbare pour désigner le variant sud-africain de la Covid-19. Une souche bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici. Mais malgré le danger qu'il représente en Afrique du Sud, et l'inquiétude à Mayotte et La Réunion, le variant sud-africain fait encore bien peu parler de lui. Pourtant la menace, elle, est bien réelle.

La campagne de vaccination anti-covid commence ce vendredi matin 15 janvier 2021 à La Réunion. Les résident(e)s de 25 établissements d'hébergement et de soins pour personnes âgées seront les premier(e)s à être vacciné(e)s. L'île fait partie des derniers territoires ultramarins à se lancer dans la vaccination tandis que la Martinique a ouvert le bal le 7 janvier dernier. 4.800 doses de vaccins ont été livrées et stockées dans un super congélateur entreposé dans un lieu tenu secret par mesure de sécurité. La campagne de vaccination démarre dans l'île alors que le 501Y.V2, variant sud-africain de la Covid, fait planer une réelle menace sur La Réunion et Mayotte. La souche de ce mutant est bien plus contagieuse que le virus que l'on connaît jusqu'ici