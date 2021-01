Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 2 heures

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 17 janvier 2021



- Mayotte : un cas du variant sud-africain confirmé, suspensiion des liaisons aériennes et maritimes- Pandémie et famine, la double peine de Madagascar

- Plus que jamais, les déchets plastiques menacent la faune marine

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Anges, annulation, grosses pluies, virus mutant, vaccins

- Pakistan : le test de virginité, un double viol et un frein à la justice

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi

