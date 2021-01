Le centre réunionnais de gestion du trafic (CRGT) publie les chantiers en cours, à venir et les événements divers à prendre en compte pour la semaine à venir, qui entraînent des modifications de la circulation. A noter dans vos agendas (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN1 Route des Tamarins, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles entre l'échangeur du Portail à St Leu et celui de l'Etang Salé jusqu'au 25 mars. BAU neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1A - St Paul - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN1A à St Paul Cap Lahoussaye, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 22 janvier. Route fermée dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de 8h30 à 16h. Déviation par la RN1 Route des Tamarins.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de pose de boucle et tirage de câble

Sur la RN5 Route de Cilaos, au niveau des tunnels de Peter Both et Gueule Rouge, travaux de pose de boucle et tirage de câble jusqu'au vendredi 22 janvier. Coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir de 8h30 à 15h30.

RD111 - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à l'Etang-Salé Route du Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 31 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD55 - La Plaine des Palmistes/Route Petite Plaine - Travaux sur réseau d’eau potable

Sur la RD55 à La Plaine des Palmistes Route de la Petite Plaine, travaux sur le réseau d'alimentation en Eau Potable jusqu'au 31 mai. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux d'exploitation divers

Sur la RN1 entre le Port et Les Colimaçons à St Leu, travaux divers d'exploitation les nuits du lundi 18 au vendredi 22 janvier. Neutralisation de voie selon les besoins du chantier de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de fauchage

Sur la RN2 de St Denis à Ste Marie, entre le Chaudron et la Ravine des Chèvres, travaux de fauchage du lundi 18 au vendredi 22 janvier. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 8h à 15h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 17 janvier de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

