Affaire des Anges : le récapitulatif

L'avocat de Joé Bédier, Maître Robin Binsard, donne sa vesrion des faits et réagit à la défense des Anges.

- Acte 1 : la présumée agression à l'hôtel -

Ce dimanche 10 janvier 2021, alors que le maire de Saint-André fêtait l'anniversaire de sa petite-fille à l'hôtel Créolia, il aurait été pris à partie par des candidats de l'émission Les Anges de la télé-réalité. Le ton est rapidement monté et les protagonistes en sont venus aux mains. Joé Bédier indique avoir reçu plusieurs coups tandis que sa femme a été plaquée au sol. Une agression unanimement condamnée par la classe politique réunionnaise.

En cause : une histoire de photos non consenties. Le couple de candidats - appelés Ricardo et Nehuda - aurait cru que la famille de Joé Bédier les prenait en photo, ainsi que leur fille. La nourrice a alors demandé à la tablée de cesser. Les Bédier ont nié en bloc avoir tenté de photographier les stars à leur insu, affirmant ne même pas les connaître.

Cet incident a aussi impacté un salarié de l'hôtel Créolia. Pour mettre fin à cette violente bagarre, le responsable de la restauration de l'établissement, âgé d'une trentaine d'années, a tenté de s'interposer. Celui-ci s'est pris des coups à la tête et dans les côtes, a indiqué la CGTR Hôtel Créolia à Imaz Press Réunion.

Les trois membres de l'émission impliqués ont été interpellés, et ont passé la nuit en garde à vue. Ce lundi 11 janvier, ils ont tous trois été remis en liberté. "L'enquête se poursuit, évidemment" avait indiqué le procureur de Saint-Denis, Eric Tuffery, à Imaz Press Réunion.

- Acte 2 : départ des Anges déchus -

Devant la polémique - même le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a condamné cette agression "inadmissible" - la production a promis d'évincer les trois personnes concernées : les candidats Ricardo, Nehuda et la nourrice des Anges Johanna. Ce fut chose faite le lundi même, ils ont pris l'avion le soir même.

Au départ, la production estimait qu'une fois les candidats impliqués écartés, il n'y avait pas de raison valable d'arrêter l'émission. "Il s'agit d'un comportement marginal qui s'est déroulé en-dehors du tournage, sanctionner les autres candidats, ce serait injuste" avait indiqué La Grosse Equipe à Imaz Press Réunion, ajoutant que de nombreux emplois, y compris locaux, étaient en jeu.

- Acte 3 : le tournage annulé -

En fin de journée ce lundi, alors que les trois personnes impliquées étaient sur le départ, la production a changé d'avis. "Le tournage de l'émission n'ayant pas encore démarré, La Grosse Equipe annonce que la nouvelle émission "Les Vacances des Anges" ne sera finalement pas produite sur l'île de La Réunion" a indiqué la production par voie de communiqué.

"À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l'émission "Les Vacances des Anges", La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion" a ajouté la production. Son président, Antoine Henriquet, s'est dit "consterné et attristé par l'injustice de cette polémique qui nous a profondément blessés".

Une pétition avait été lancée dès ce dimanche réclamant l'annulation pure et simple du tournage à La Réunion. Celle-ci compte plus de 14.000 signatures. Bien que la production se soit montrée sereine dans un premier temps, les nombreuses protestations semblent avoir eu raison de l'émission. Plusieurs élus notamment avaient demandé que le tournage n'ait pas lieu.

- Acte 4 : la défense des Anges -

Le jeudi 14 janvier dernier, la défense des Anges, composée de trois avocats, avait rassemblé la presse afin de donner sa version des faits. S'appuyant sur plusieurs vidéos, ils avançaient dès lors que celles-ci ne montraient pas leurs clients en train de se montrer violents lors de la rixe avec la famille Bédier. D'après eux, le fils de Joé Bédier, Benjamin, aurait même donné les pemiers coups lors de l'altercation. Selon les avocats de Ricardo, Nehuda et de la nounou des Anges, la vérité est "du côté des candidats" et ils assurent en outre que le premier cité n'était ni drogué, ni alcoolisé lors des faits.

- Acte 5 : la prise de parole de Nehuda et Ricardo -

Au lendemain de la réaction des avocats des Anges, le vendredi 15 janvier, le couple Nehuda-Ricardo a publiquement pris la parole afin de se défendre. "Je suis menacée tous les jours, on menace aussi ma fille. Maintenant je dis stop", a ainsi clamé Nehuda dans une vidéo de 14 minutes postée sur son compte Instagram. Elle a également ajouté que son compagnon et elle n'étaient pas à "l'origine de l'altercation". Le couple serait intervenu pour voler au secours de leur nounou, qui aurait été prise à partie par des membres de la famille Bédier.

Sa version a été confirmée par Ricardo, qui dans une interview au Parisien, regrettait qu'on le fasse passer "pour un animal", et déplorait le fait de recevoir "des insultes et des menaces de mort". Se décrivant comme atteint psychologiquement et physiquement, Ricardo se présentait dès lors en victime, racontant qu'il s'était fait tabasser "à huit contre un".