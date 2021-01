BONJOUR - Voici les titres à la une de ce lundi 18 janvier 2020 :



- La menace du variant sud-africain plane sur La Réunion

- Interpellé à Madagasar, un opposant comorien bientôt extradé aux Comores

- Etats-Unis : une investiture, une procédure de destitution: début d'une semaine historique à Washington

- La Réunion et ses paysages variés : comment faire le tour du monde en restant sur l'île

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil sur l'île

La menace du variant sud-africain plane sur La Réunion

Les autorités l'ont confirmé ce dimanche 17 janvier : il y a bien un premier cas de Covid-19 issu du variant sud-africain à La Réunion. Il s'agit d'un patient ayant bénéficié d'une évacuation sanitaire en provenance des Comores. La préfecture affirme prendre les devants : isolement strict du patient, personnels du CHU surveillés de près, analyse des prélèvements faits sur les derniers patients positifs et dépistage des voyageurs rentrés récemment de Mayotte, des Comores ou du Mozambique. Cette annonce intervient au moment où de nouvelles restrictions sanitaires entrent en jeu : à partir de ce lundi 18 janvier 2021, les trajets entre Mayotte et La Réunion ne peuvent se faire qu'avec un motif impérieux, et les tests sont désormais obligatoires vers la Métropole également.

Interpellé à Madagasar, un opposant comorien bientôt extradé aux Comores

Inssa Mohamed, opposant au régime de Azali Assoumani président aux Comores, a été interpellé ce mercredi 13 janvier 2021 à Antsoy, à Madagascar où il a trouvé refuge depuis novmebre 2020. . Il doit bientôt être extradé vers son pays. Les Comores ont même affrêté un vol spécial pour le récupérer. Inssa Mohamed bénificie pourtant "de la protection que lui a accordée le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés en sa qualité de demandeur d'asile"souligne le collectif Résistance réunionnaise contre la Dictature aux Comores, représenté par Maître Ali Mihidoiri. Ce collecti, dont nous publions le communiqué ci-desous, demande la libération immédiate d'Inssa Mohamed

Etats-Unis : une investiture, une procédure de destitution: début d'une semaine historique à Washington

Comment panser les plaies d'une Amérique à cran ? A l'ouverture d'une semaine historique, le camp Biden a dévoilé sa feuille de route pour sortir les Etats-Unis de leurs crises économique, sociale et sanitaire, sans être trop ralenti par la procédure de destitution de Donald Trump.

La Réunion et ses paysages variés : comment faire le tour du monde en restant sur l'île

Ladilafé nous partage de belles images sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que l'on dit que La Réunion possède des paysages diversifiés au point d'avoir l'impression de faire le tour du monde... A travers un petit panorama représentatif, Ladilafé le prouve une nouvelle fois. Une terre riche et multiple, par ses couleurs et ses reliefs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil sur l'île

Matante Rosina prévoit un grand soleil pour ce début de semaine. Et il faut en profiter parce que ça va se gâter par la suite... Mais ce lundi il fera grand beau toute la matinée, notamment sur les sommets. Quelques nuages feront leur apparition dans l'après-midi. Et chez vous c'est comment ?