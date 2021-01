A La Réunion comme partout ailleurs en France, L'opération "Pièces Jaunes" se déroule cette année du 18 janvier au 5 février 2021. Les conditions sanitaires actuelles obligent La Poste et la fondation des Hôpitaux de France à réaliser une campagne digitale

Conditions exceptionnelles pour l'opération annuelle de récolte des Pièces Jaunes lancée ce lundi 18 janvier. Pas de pièces jaunes ni de tirelires cette année en raison des précautions sanitaires. La Poste et la fondation des Hôpitaux de France organisent une campagne 100 % dématérialisée. Les dons permettront d'aider les personnes hospitalisées ainsi que leurs proches. Ils serviront également à identifier et accompagner les personnes victimes de violence et de maltraitance.

Différents moyens permettent de réaliser des dons afin de soutenir l'opération. Il est possible de se rendre directement sur le site de la fondation et d'effectuer un don au montant souhaité à cette adresse www.fondationhopitaux. Par SMS, il est suffit d'envoyer DON au 9211 et ainsi être débité de 5 euros au profit de l'association. Ce montant sera déduit de votre facture opérateur. Le don peut se faire par téléphone au 06 73 14 56 32. Un chèque peut aussi être envoyé à l'ordre Pièces Jaunes à l'adresse suivante : Fondation des Hôpitaux – 9 rue Scribe 75009 Paris.

A l'occasion de cette nouvelle campagne, la présidente de l'association des hôpitaux de France France Brigitte Macron s'est affichée dans un spot humoristique aux côtés de l'animateur télé Camille Combal et du parrain de l'opération Didier Deschamps. Ce clip d'un peu plus de 2 min est destiné à expliquer le fonctionnement de cette collecte inédite. Brigitte Macron et Didier Deschamps se rendront dès aujourd'hui dans les Yvelines à la rencontre d'enfants hospitalisés dans le but de mobiliser le plus grand nombre de personnes.

Si les dons ont légèrement diminué ces dernières années, les opérations Pièces Jaunes ont permis, en 31 ans, de collecter près de 98 millions d'euros et de financer plus de 8900 projets.

