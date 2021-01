BONJOUR - Voici les titres à la une de ce mardi 19 janvier 2021 :



- Covid-19 : la campagne vaccinale continue sous le spectre des variants

- Covid-19 : un "passeport vaccinal" pour revenir à la vie normale

- Le Service national universel ouvert aux jeunes Réunionnais(e)s

- Saint-Denis : des nuits entières pour la lecture

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie fait son retour

Covid-19 : la campagne vaccinale continue sous le spectre des variants

Avec plusieurs semaines de décalage, la campagne vaccinale réunionnaise a démarré tout doucement ce vendredi 15 janvier 2021. Pour l'heure, ce sont 336 personnes qui ont été vaccinées, en très grande majorité des résidents d'EHPAD. Une campagne qui commence lentement et sous les critiques à l'échelle locale comme nationale, tandis que le spectre des variants de la Covid-19 planent sur l'île. Pour l'heure, ce sont deux cas de variants sud-africains qui ont déjà été confirmés à La Réunion

Covid-19 : un "passeport vaccinal" pour revenir à la vie normale

Contre toute attente, d'après un sondage Ifop publié ce dimanche 17 janvier 2021, les Français seraient en majorité favorables à l'instauration d'un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger ou pour rendre visite à des personnes vulnérables dans les établissements de soins. Le gouvernement quant à lui s'y oppose, pour le moment. Retour sur un certificat qui crée le débat

Le Service national universel ouvert aux jeunes Réunionnais(e)s

Une rencontre entre les acteurs réunionnais du service civique s'est tenue ce lundi 18 janvier 2021 au siège du Centre régional d'information jeunesse (CRIJ). La sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, Camille Dagorne, a pu échanger avec les deux premiers volontaires réunionnais au Service National Universel. Cédric Séverin et Chloé Fecty ont débuté ce lundi leur mission d'intérêt général au sein du CRIJ, structure spécialisée dans l'orientation scolaire et l'emploi jeune. Le CRIJ a décidé de soutenir le SNU et défendre les valeurs de la "solidarité et de la responsabilité citoyenne"

Saint-Denis : des nuits entières pour la lecture

Manifestation nationale créée en 2017, la Nuit de la Lecture célèbre le plaisir de lire et tente de démocratiser l'accès à la lecture. En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme en "Nuits de la lecture" pour une programmation encore plus riche" indique la Ville de Saint-Denis . "A Saint-Denis, ces Nuits de la Lecture s'étendront sur 3 soirées et se dérouleront à la médiathèque François Mitterrand mais aussi à la bibliothèque de La Montagne" note la commune dionysienne

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie fait son retour

Aïe aïe aïe le temps se gâte ce mardi. Mais la pluie sera toujours la bienvenue sur les terres bien asséchées de l'île notamment dans le nord-est. Disons que pour aller se promener par contre il vaut mieux prévoir le parapluie ! Et ça va rester comme ça une bonne partie de la semaine, les averses seront fréquentes l'après-midi et le temps peut devenir orageux.