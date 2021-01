Le Centre régional information jeunesse Réunion (CRIJ) organise la troisième édition de l'Happ'IJ Hours " WatchTech " jeudi 21 décembre, entre 16h30 et 18h30, sur sa page Facebook. Ce rendez-vous, pour la première fois dématérialisé, souhaite permettre aux jeunes de se former et se professionnaliser dans le domaine du numérique. Les personnes présentes auront la possibilité de poser des questions dans les commentaires du live et les partenaires du CRIJ tâcheront d'y répondre. L'événement est ouverts à l'ensemble des jeunes, diplômés ou non. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRIJ. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Après une année 2020 riche en actions en faveur de la jeunesse de La Réunion malgré les contraintes liées au Covid-19, avec 6 573 personnes informées physiquement, dont 56% de moins de 30 ans, et 166 évènements organisés sur toute l’île, le CRIJ Réunion se mobilise avec ses partenaires en organisant la troisième édition de l’Happ’IJ Hours " WatchTech " sur les métiers du numérique, le jeudi 21 janvier de 16h30 à 18h30, en direct sur sa page Facebook @CRIJ974.

Dans le but d’apporter des informations utiles et opérationnelles en réponse à l’intérêt croissant pour le numérique et les nouvelles technologies, le CRIJ Réunion organise un événement afin de fournir aux jeunes les clés nécessaires pour se former et se professionnaliser dans ce domaine.

Un rendez-vous qui est pour la première fois dématérialisé et accessible à distance, car il sera transmis en direct sur sa page Facebook. Qu’on ait un compte Facebook ou pas, pour participer il suffira de cliquer sur le lien suivant : www.facebook.com/CRIJ974 entre 16h30 et 18h30. Ainsi, le public aura accès aux présentations des partenaires présents (les écoles Epitech et Simplon Réunion, l’association WebCup et le Promeneur du Net) et pourra poser ses questions en commentaire. Le live sera ensuite enregistré sur la page et toujours accessible.

" Cet évènement s’adresse à tous les jeunes, filles ou garçons, avec ou sans diplômes. La seule condition pour y participer est d’être intéressés par le domaine du numérique et des nouvelles technologies, que ce soit pour s’y former, connaître les débouchés possibles ou vouloir en faire son métier. Le format dématérialisé, permettra même aux plus timides d’avoir accès aux informations et pouvoir poser leurs questions sans besoin de se déplacer dans nos locaux ", explique Ornella Imache, responsable accueil et information jeunesse au CRIJ Réunion.

Infos pratiques :

Depuis novembre 2016, " Happ’IJ Hours " est le format d’information du CRIJ Réunion ; ludique et adapté aux besoins des jeunes du territoire, il traite d’un thème spécifique à chaque édition sous forme de mini ateliers en nocturne. En présentiel ou en dématérialisé, l’objectif du CRIJ est d’apporter une information concrète et opérationnelle à travers des échanges informels et des transferts d’expériences.

Pour avoir plus d’informations sur cet évènement ou connaître les prochains évènements organisés par le CRIJ Réunion : 0262 20 98 20 ou accueil@crij-reunion.com"

Le lien de l'événement Facebook : https://www.facebook.com/events/432321561232343