Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

L'affaire des Anges ne cesse de faire parler dans les médias locaux et nationaux. Ce dimanche 17 janvier 2021, c'est le journal Le Parisien qui titre "Une semaine en enfer avec les Anges" et rapporte que des "personnes torse nu avec des machettes prêtes à en découdre" se baladaient dans la ville, à La Réunion. Chez Imaz Press, on se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter le délire (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

L'affaire des Anges ne cesse de faire parler dans les médias locaux et nationaux. Ce dimanche 17 janvier 2021, c'est le journal Le Parisien qui titre "Une semaine en enfer avec les Anges" et rapporte que des "personnes torse nu avec des machettes prêtes à en découdre" se baladaient dans la ville, à La Réunion. Chez Imaz Press, on se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter le délire (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)